Protest Sanitas in Piata Victoriei. Restrictii de circulatie pe durata mitingului

Stiri pe aceeasi tema

- 18 judete sunt, in urmatoarele ore, sub avertizare cod galben de vant, care la rafala poate atinge viteze de 100 de kilometri pe ora. Potrivit unor avertizari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pana la ora 9.00 sunt sub cod galben de vant zonele montane ale judetelor…

- Peste 1.500 de cazuri de gripa au fost confirmate in sezonul rece 2017 – 2018, dintre care 8 in Teleorman in Social / 1.560 de cazuri de gripa au fost confirmate, prin analize de laborator, in sezonul rece 2017 – 2018, dintre acestea numai 8 cazuri fiind inregistrate la nivelul județului…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.032 locuri de munca, in data de 21 Martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 7.862,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, in data de 15 Martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 7.994,…

- Prime Minister Viorica Dancila is the new PSD executive chair, the extraordinary Congress of PSD has decided on Saturday. Marian Neacsu has been elected secretary general of the PSD.The extraordinary Congress has validated vice-chairs by development regions:* North-East Region…

- In cadrul Congresului extraordinar au fost validati vicepresedintii pe regiuni de dezvoltare: Regiunea Nord-Est (Bacau, Botosani, Vaslui, Iasi, Neamt, Suceava): Doina Fedorovici (PSD Botosani) si Gabriel Vlase (PSD Bacau). Doina Fedorovici s-a angajat in 1994 la cabinetul de parlamentar al Vioricai…

- Unitati de invatamant in care cursurile sunt suspendate Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, miercuri, cursurile sunt suspendate integral in Bucuresti, Ilfov, Teleorman, Arges, Dolj, Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita si Olt. In Bucuresti, Ilfov si Teleorman elevii nu merg la scoala toata saptamana. "Suspendarea integrala a cursurilor…