Stiri pe aceeasi tema

- Mii de protestatari fluturand steaguri sarbe, steaguri ale Federației Ruse și ale monarhiștilor ruși au protestat, vineri seara, la Belgrad, in favoarea Rusiei și a lui Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Kremlinul a declarat ca sancțiunile impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei vor cauza probleme Moscovei, dar ca aceste probleme vor fi rezolvate. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze posibilele masuri punitive impotriva președintelui Vladimir Putin și a mai spus…

- Proiectul, anuntat initial in 2015, care include construirea unui gazoduct de 1.100 km, cunoscut si sub denumirea de gazoductul Nord-Sud, urma sa fie finantat atat de Rusia, cat si de Pakistan. O companie rusa ar urma sa se ocupe de constructia gazoductului. Intalnirea dintre cei doi oficiali vine la…

- Uniunea Europeana trebuie sa impuna sanctiuni Rusiei daca va recunoaste regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk, a declarat marti ministrul de externe leton Edgars Rinkevics, relateaza Reuters. Camera inferioara a parlamentului rus a votat marti sa-i ceara presedintelui rus Vladimir…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat, joi, ca armata americana are dovezi cum ca Moscova intentioneaza sa insceneze un atac al forțelor ucrainene asupra Rusiei, pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, falsul…

- ​​Contul de Instagram al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, a fost asaltat de internauți din întreaga lume care-i cer acestuia sa nu înceapa razboiul. Printre apelativele adresate liderului de la Kremlin se numara ”daddy”, ”baby” și ”Vladi”. Tensiunile…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia in mai multe…

- „Presedintele Erdogan urmeaza sa se duca in Ucraina pentru a discuta cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, insa ramanem in contact apropiat cu rusii, pentru a evita orice actiune militara ale carei consecinte ar fi ireversbile”, a anuntat marti seara Ibrahim Kalin. Recep Tayyip Erdogan i-a invitat…