- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, originar din Palestina, și-a exprimat indignarea și dezaprobarea fața de conflictul devastator dintre Israel și gruparea terorista Hamas, subliniind ca violența care a dus la pierderea de vieți nevinovate nu poate avea nicio justificare…

- Doua manifestații propalestiniene care urma sa aiba loc joi la Paris au fost interzise de prefectul poliției pariziene, Laurent Nunez. Interdicția a fost impusa „avand in vedere riscul de tulburare a ordinii publice”, a explicat prefectura. Cele doua manifestații urma sa aiba loc in Place de la Republique,…

- Spania și Franța au anunțat ca se opun deciziei de suspendare a ajutorului acordat de Uniunea Europeana pentru Palestina, marți, potrivit Reuters.Cele doua țari invoca faptul ca aceasta propunere trebuie revizuita, astfel incat sa nu se confunde „gruparea terorista cu populația palestiniana”.…

- Profesorul Valentin Naumescu, expert in relatii internationale, susține ca teroriștii Hamas vor fi lichidați, iar Gaza va fi administrata de Israel. „Soluția cu doua state” a eșuat, spune acesta

- Conflictul din Orientul Mijlociu are ecouri in toata lumea și pune in lumina ce pare a fi o situație ireconciliabila. Comunitațile evreiești și palestiniene au ieșit la demonstrații de susținere in mai toate marile orașe.

- Proteste violente la Lyon, in favoarea Hamas: Poliția a dat cu gaze lacrimogeme / 'Israel criminal, Macron complice'Aproximativ 150 de persoane s-au adunat luni, 9 octombrie, in Lyon, Franța. Evenimentul a fost supravegheat de Poliție, fiind o manifestare in favoarea Hamas.Manifestația fusese interzisa…

- Președintele Catalin Drula anunța ca USR cere adoptarea in ședința plenului reunit de marți a unei declarații de solidaritate cu statul Israel și de condamnare a atacurilor din partea Hamas.

- Programul Alimentar Mondial (PAM) este „profund ingrijorat" de dificultatile de acces la produsele alimentare de baza in zonele afectate de conflictul dintre Israel si Hamas, in special Fasia Gaza, a transmis duminica aceasta agentie a ONU, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. PAM informat…