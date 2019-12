Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a transmis o invitatie, cu antetul Primariei, la un miting care va avea loc, duminica, in centrul orasului. Gestul sau are drept scop sa il determine pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, sa revina asupra deciziei prin care l-a demis pe cercetatorul Costel…

- Senatorul PSD Lucian Romascanu sustine ca ministrul Agriculturii l-a demis pe Costel Vanatoru de la sefia Bancii de Gene "noaptea ca hotii", pentru a lasa locul de director la AFIR unui liberal."Azi-noapte, ca hotii, un alt membru incompetent al Guvernului rusinii Orban, de data asta sinistrul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, il acuza pe Florin Cițu ca a imparțit banii pe criterii politice și il someaza sa nu abuzeze de funcție pentru ca altfel va fi acționa in judecata. Ministrul finanțelor, Florin Cițu, a declarat, joi, ca Primaria București ar fi primit suma solicitata de 62 de milioane…

- Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor a fost demis in aceasta seara, printr-o Ordonanta de urgenta. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Mihaela Irina Ionescu a fost numita, prin aceasi ordonanta, presedinte interimar la conducerea Autoritatii,…

- Cazul ursului impuscat dupa ce a agonizat aproape 18 ore, fiind ranit in urma unui accident de circulatie petrecut pe un drum judetean din Harghita, creaza tensiune intre ministrul de Interne si prefecti. In cadrul unei videoconferinte pe care ministrul de Interne, Marcel Vela a sustinut-o cu toti prefectii…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca a inceput procedura de demitere a prefectului de Harghita, dupa ce un urs a agonizat timp de 18 ore pe un drum din județ. Potrivit unui comunicat de presa transmis duminica de Ministerul de Interne, demiterea prefectului de Harghita a are legatura cu modul…

- Un nou scandal sta sa izbucneasca pe tema anchetei Colectiv. Libertatea.ro a publicat duminica o discutie pe care reprezentantii victimelor de la Colectiv au avut-o cu ministrul Sanatatii in data de 4 octombrie 2019 in sediul Ministeruui Sanatații. Sorina Pintea se plange in fata lor ca a fost mustrata…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca “insistenta cu care prim-ministrul Viorica Dancila refuza sa solicite acordul Parlamentului pentru un nou Guvern genereaza gravul blocaj in care se adancesc institutiile statului roman”. Premierul Viorica Dancila i-a transmis, vineri, presedintelui Klaus Iohannis…