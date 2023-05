Protest pentru adoptarea unor măsuri de combatere a hărțuirii sexuale în universități Peste 180 de organizații ale societații civile din Romania și Europa cere universitatilor din Romania asumarea unor masuri de prevenire si combatere a hartuirii sexuale in mediul universitar, fiind cel mai mare protest in acest sens din țara. Cristina Praz, membra a Centrului FILIA subliniaza ca aceasta petiție, semnata și de mai multe asociații studențești, atrage atenția ca problema harțuirii sexuale din universitați este una ascunsa, pentru ca studentelor le este frica sa reclame abuzurile. Organizațiile atrag atenția ca harțuirea sexuala in universitați nu este un fenomen nou, ci persista… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

