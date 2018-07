Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Robert Sighiartau, secretarul general al PNL, a reacționat pe Facebook, dupa ce modificarile aduse la Codul Penal au primit unda verde, miercuri, in Camera Deputaților. Potrivit acestuia, legea a fost mutilata de majoritatea PSD-ALDE, care este preocupata de salvarea infractorilor. Robert…

- Primele reacții ale partidelor, dupa anunțul lui Iohannis ca va candida pentru un nou mandat. Cei de la PSD, PNL și USR au comentat anunțul șefului statului, iar daca cei de la PSD spun ca Iohannis nu are nicio șansa sa mai caștige un nou mandat la Palatul Cotroceni, Opoziția saluta decizia acestuia.…

- Trecerea de pietoni 3D din Buzau, in atenția unei televiziuni din Australia. Prima trecere de pietoni tridimensionala din Romania ar putea deveni subiectul unui reportaj realizat de o echipa de jurnaliști australieni. Viceprimarul Buzaului Ionuț Apostu susține ca a fost contactat de un jurnalist de…

- Trecerea de pietoni 3D realizata in fața Liceului de Arte „Margareta Sterian” intra in atenția presei international. Potrivit viceprimarului Ionuț Apostu, un jurnalist de la ABC News Australia și-a manifestat interesul de a realiza un material despre proiectul realizat de in colaborare cu Primaria Buzau.…

- Fostul premier Victor Ponta amenința Guvernul Dancila cu o plangere penala in cazul in care ar incerca sa suspende contributiile la pensia administrata privat, planificata pentru a doua parte a acestui an. „Nu sunt de acord de principiu cu folosirea plangerilor penale in lupta politica…

- O romanca a murit la Roma, dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni. Femeia de 37 de ani nu a avut nicio șansa, fiind spulberata de o mașina și apoi proiectata pe contrasens, sub roțile unei camionete. Accidentul a avut loc marți seara, in zona localitații Tor Lupara, situata la periferia Romei,…

- O inregistrare realizata pe Bulevardul Independentei din Ploiesti a devenit virala dupa ce tanarul care a postat-o pe Facebook a surprins imagini cu mai multe masini care pareau ca zboara la o trecere de pietoni suprainaltata. In momentul in care a fost filmata, trecerea era nesemnalizata. …

- Un taximetrist in varsta de 56 ani a accidentat, azi, 18 aprilie, o femeie care se afla pe o trecere de pietoni semaforizata din centrul Timișoarei. The post Accidentata pe trecerea de pietoni, in Timișoara appeared first on Renasterea banateana .