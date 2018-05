Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de oameni au marsaluit sambata pe strazile Parisului pentru a protesta impotriva presedintelui Emmanuel Macron si a politicilor sale, inaintea implinirii primului an de la preluarea mandatului de sef al statului, informeaza dpa. Un reporter dpa a vazut protestatari marsaluind in centrul capitalei…

- Engleza i-a jucat feste presedintelui francez Emmanuel Macron, in timpul vizitei de trei zile in Australia. Cunoscut ca excelent vorbitor de limba engleza, Emmanuel Macron a avut prima sa scapare lingvistica dupa ce folosit un "false friend", un cuvant asemanator, dar cu inteles diferit.

- Liderul suprem iranian a cerut statelor arabe sa se coalizeze impotriva SUA, dupa ce Donald Trump pare sa ramana ferm pe poziții privind retragerea țarii din tratatul nuclear , scrie Agerpres citand Reuters. Ayatollahul Ali Khamenei a facut apel la tarile musulmane sa se uneasca impotriva Statelor Unite,…

- Franta isi va mari participarea la coalitia antijihadista impotriva Statului Islamic in Siria, a declarat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron in a doua zi a vizitei sale de stat in SUA, dar fara sa ofere precizari in acest sens, informeaza joi publicatia Le Figaro. ''Suntem…

- Justitia din Romania si a atacurile politice la adresa acesteia si-au facut loc si in interviul acordat de presedintele Frantei, la implinirea unui an de mandat. Emmanuel Macron l-a laudat pe Klaus Iohannis, care nu isi lasa tara sa ajunga in situatia in care sunt Polonia si Ungaria. In acelasi timp,…

- Turcia asteapta ca aliatii sai sa adopte o pozitie clara impotriva terorismului, in loc sa faca pasi ce duc spre legitimizarea ''structurilor teroriste'', a declarat vineri Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant al presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Franta se pregateste pentru o zi neagra, joi, data unei largi mobilizari impotriva reformelor presedintelui Emmanuel Macron, fiind prevazute peste 140 de manifestatii, relateaza miercuri AFP. La SNCF, operatorul francez al cailor ferate, vor circula 40 % din trenurile TGV, 25 % din cele…

- Anunțul facut de Roxana Iliescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, ca nu se abține de la votul bugetului, proiect la care ea insași a lucrat, ca urmare a unei decizii de la varful partidului sau, PMP Timiș, a zguduit politica locala, zilele trecute. Șeful de cabinet al președintelui CJT,…