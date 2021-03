Protest, pe ploaie, în Piața Victoriei. Sindicaliștii au venit din nou în fața Guvernului – FOTO/VIDEO Au rasunat din nou vuvuzelele, in Piața Victoriei, in zona din fața sediului Guvernului. Dar și nemulțumirile sindicaliștilor ieșiți in strada, de aceasta data miercuri, cu intenția de a se face auziți de catre premierul Cițu și echipa ministeriala pe care liberalul o conduce. Protestatarii au avut pancarte cu diverse mesaje, steaguri, dar și umbrele, […] The post Protest, pe ploaie, in Piața Victoriei. Sindicaliștii au venit din nou in fața Guvernului - FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliști din Poliție, dar și din alte domenii de activitate au mers miercuri la Palatul Cotroceni sa protesteze. Cațiva sindicaliști din Poliție s-au certat cu jandarmii: „au primit ordin sa ne gazeze”. Protestatarii spun ca sunt nemulțumiți de decizia de a ingheța salariile și de a taia sporurile…

- Sindicatul Elevilor si Studentilor Militanti protesteaza, sambata, in Bucuresti, ”pentru apararea gratuitatii la calatoriile cu CFR”. Protestatarii vor picheta sediile PNL, USR Plus si Guvernul. ”Evenimentul intitulat Marsul Pomanagiilor Impotriva Neoliberalismului va avea loc sambata, 20…

- Zeci de elevi si studenti au protestat joi, in Piata Victoriei, in ceea ce privește eliminarea gratuitatii in mijloacele de transport. Protestatarii s-au adunat in fata sediului Guvernului si au scandat mai multe sloganuri, printre care: „Nu ne luați transportul gratuit”, „Florin Citu sa ne vada, facem…

- Federatia Sanitas va organiza in Piata Victoriei demonstratii cu un numar mult mai mare de participanti decat cele 100 de persoane permise in prezent de lege, in cazul in care Guvernul va publica un buget in care salariile bugetarilor pe anul curent raman inghetate, a declarat, luni, pentru AGERPRES,…

- Membrii Consiliului National al Federatiei SANITAS protesteaza luni, intre orele 12:00-13:00, in fata Guvernului, pentru respectarea drepturilor angajatilor din sistemul medical. „1 februarie 1990 – 1 februarie 2021: 31 de ani de activitate sindicala SANITAS! Prima aniversare in strada! De ziua noastra…

- Sindicalistii ”Solidaritatea Sanitara” protesteaza, joi, la Bucuresti, in Piata Victoriei, dar si in fata ministerelor Muncii si Sanatatii, scandand lozinci impotriva Guvernului. Protestul este generat de inghetarea salariilor si lipsa unor masuri de protectie a lucratorilor din sanatate. Sindicalistii…

- Sindicaliștii nemulțumiți de deciziile Guvernului privind salariile au ieșit sa protesteaza marți la sediul partidelor de guvernamant. „Romania se revolta fața de politicile anti-sociale! Astazi, la #Botoșani (ora 14.00) și la sediile partidelor politice de guvernare: PNL, Alianța USR PLUS, UDMR (ora…

- Federatia ”Solidaritatea Sanitara” protesteaza, joi, in toata tara, actiunile desfasurandu-se in Piata Victoriei si in fata prefecturilor. Principala revendicare a protestelor o constituie introducerea unor masuri de protectie a lucratorilor din sanatate, afirmand ca cei 86 de profesionisti decedati…