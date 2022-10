Protest pe o trecere de pietoni din București, după încă o tragedie care putea fi evitată Trecere spre moarte sunt zeci de treceri de pietoni din Bucuresti. Azi-noapte, au facut inca o victima. Un adolescent de 19 ani, ucis fulgerator pe o sosea din Rahova. O tragedie anuntata, plang revoltate rudele si vecinii tanarului. Locatarii spun ca au facut petitii pentru instalarea de semafoare in zona, dar au fost refuzati. Situatia este periculoasa in toata Capitala. Peste 100 de oameni au pierit si aproape 1000 au fost raniti in ultimii doi ani pe zebrele din Bucuresti. The post Protest pe o trecere de pietoni din București, dupa inca o tragedie care putea fi evitata first appeared on Money… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

