- Rusia trebuie izolata complet din punct de vedere economic, a declarat, luni, presedintele Senatului, Florin Citu, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, informeaza AGERPRES . „Domnule presedinte Zelenski, este o onoare sa va ascultam astazi, in Parlamentul Romaniei. Multumesc ca mi-ati acceptat…

- Razboiul din Ucraina va afecta creșterea economica prognozata pentru Romania, spune Paolo Gentiloni, comisar pentru Economie. Acesta susține ca statele europene nu vor suferi din cauza unei penurii a produselor alimentare, dar se vor confrunta cu inflație și prețuri crescute la produse și servicii:…

- Din cate știm, dictatorii, strategii militari, oamenii politici și cei asimilați acestora, implicați in evenimente teribile, sfarșesc in cel mai bun caz in fața unor tribunale locale sau internaționale, și de ce nu, sub competența cercetatorilor. Razboiul din Ucraina se duce pe doua fronturi, unul dintre…

- In jur de 1,5 milioane de copii au parasit Ucraina de la inceputul invaziei ruse, pe 24 februarie, a estimat sambata UNICEF, citata de CNN , care avertizeaza asupra pericolului la care sunt expuși copiii care fug din calea bombardamentelor. Pe langa aceștia, ”nenumarați alți” copii sunt stramutați in…

- Razboiul din Ucraina și mai ales blocajele impuse la Marea Neagra impiedica exportul de grau și alte cerea din Ucraina catre Europa. Majoritatea țarilor s-au reorientat rapid și acum importa din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Se poate și așa. In condițiile in care Romania este frecvent criticata pentru ce face sau ce nu face, iata ca exista și astfel de situații. Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a multumit Romaniei pentru modul in acre s-a implicat in ajutorarea cetatenilor care au fugit din Ucraina…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, sustine ca mitingul AUR programat duminica la Bucuresti este "parte a razboiului hibrid al Rusiei in Europa de Est si Romania", el acuzand AUR ca este instrumentul de propaganda pentru a transmite mesajele Kremlinului. Liberalul Alexandru Muraru afirma,…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, ca in acest an 24 ianuarie va fi sarbatorit la Iasi fara evenimente majore, el precizand ca "pandemia, dar si tensiunile dintre Rusia si Ucraina intregesc un tablou sumbru".…