Stiri pe aceeasi tema

- PageSix a scris, in cursul zilei de ieri, ca actrita si cantareata (51 de ani) si fostul fost jucator la Yankees (in varsta de 45 de ani) si-au incheiat relatia de patru ani. TMZ a adaugat ca ruperea logodnei lor de doi ani s-a petrecut in dimineata zilei de ieri, 12 martie: „Se stia de ceva vrea…

- Deși a trecut prin 50 de ani de comunism și 30 de ani de incompetența in administrație, care au provocat distrugeri ireparabile ale proprietaților din București, orașul a reușit, totuși, sa pastreze o parte dintre comorile de urbanism construite inainte de cele doua razboaie mondiale, uneori inainte…

- In noua lista stabilita de Romania sunt 48 de state și regiuni din cauza numarului mare de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Lista actualizata pe 18 ianuarie ramane in continuare valabila, informeaza Grupului de Comunicare Strategica in urma cu scurt timp. Pe lista sunt: Statele Unite ale Americii,…

- Pasiunea pentru mașini trece dincolo de dorința de a avea un garaj plin cu modelele la care visai in copilarie. Pana și locuința unui impatimit auto este construita și decorata intr-un stil specific. O astfel de casa tocmai a fost scoasa la vanzare in Statele Unite ale Americii, la 20 de minute distanța…

- Miercuri, 20 ianuarie, Joe Biden a fost investit in funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, iar la ceremonie au participat artiști renumiți precum Jennifer Lopez și Lady Gaga, care au realizat programe artistice. Momentul celebrei J.Lo i-a facut mandri pe toți cei care au origini hispanice.…

- La Washington D.C. are loc ceremonia de investire a celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Evenimentul din centrul capitalei federale americane se desfasoara in conditii deosebite: masuri speciale de securitate ca urmare a violentelor recente de la Capitoliu si participare…

- Kimberly Reed, președinte Exim US (Banca de Export-Import a SUA), va vizita, saptamâna viitoare, pe 8 decembrie, centrala nucleara de la Cernavoda, fiind însoțita de Adrian Zuckerman, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, informeaza Nuclearelectrica. Potrivit acesteia, vizita…