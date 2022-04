Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii ies in strada, in fața ferestrelor sediului Guvernului condus de catre Nicolae Ciuca. Un miting de protest la care sunt așteptate cateva mii de persoane este anunțat pentru miercuri, 6 aprilie, in Piața Victoriei, in fața sediului Guvernului, urmat de un marș spre Piata Constitutiei. Blocul…

- Un protest organizat de Blocul National Sindical (BNS) va avea loc, miercuri, in fata sediului Guvernului, fiind asteptate sa participe peste 5.000 de persoane, iar principalele revendicari fiind legate de aplicarea Legii salarizarii, adoptarea de masuri pentru securitatea energetica si alimentara a…

- O forma de protest, sub forma de greva japoneza, este anunțata, in aceasta zi de 10 februarie, in sfera sindicatelor din administrație. Inca din ziua precedenta s-a anunțat, din direcția Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie, afiliata Cartel Alfa, ca joi, intre orele 9-11, FNSA organizeaza…

- Sindicatele angajatilor din politie si penitenciare anunta proteste FOTO: Catalin Radu/RRA. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Sindicatele angajatilor din politie si penitenciare, împreuna cu reprezentantii militarilor rezervisti, anunta o actiune de protest, de la ora 10:00, în centrul…

- Sindicalistii din Politie protesteaza, miercuri, in fata Guvernului, cerand "nu doar drepturile cuvenite, ci si eficientizarea serviciului politienesc". Protestul este programat de la ora 10.30. Sindicalistii reclama ca solicitarile adresate Guvernului, in cadrul sedintelor de dialog social sindical,…

- Membrii de sindicat din Politie, din sistemul penitenciar si militarii trecuti in rezerva anunta un nou protest, programat pentru 2 februarie. Manifestatia este programata a avea loc in Piata Victoriei din Capitala, in fata sediului Guvernului. Angajatii din Politie, penitenciare si militarii…