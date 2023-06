Stiri pe aceeasi tema

- Zi infernala pentru traficul ieșean. In timp ce in fața Prefecturii sute de taximetriști protesteaza impotriva BOLT și UBER si favoritismelor ce li se acorda, șoferii ce tranziteaza strada Costache Negri trebuie sa faca exerciții de respiro. S-a creat un blocaj infernal, in zona fiind parcate peste…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, carambolul a avut loc pe strada Sarmisegetuza. UPDATE: Au fost implicate doar trei autoturisme: un BMW, un Hyundai și un Volkswagen Passat…https://www.bzi.ro/carambol-la-iasi-anuntat-prin-apel-ecall-patru-autoturisme-au-intrat-in-coliziune-pe-strada-sarmisegetuza-4739503…

- La protestul organizat de USLIP Iași au participat aproximativ 3.000 de persoane, care au scandat, timp de aproape doua ore, in fața Prefecturii. Profesorii și-au cerut drepturile Cei prezenți la protest au punctat ca nu sunt de acord cu propunerile venite din partea Guvernului Romaniei. Astfel, dascalii…

- Marți, 23 mai 2023, un tanar in varsta de 24 de ani, de origine indiana, și-a gasit sfarșitul pe o strada din Belcești. Barbatul lucra de doi ani la ferma de porci Latini COM SRL Belcești, iar in timpul serviciului a intrat in stop cardio-respirator Barbatul a fost transportat de colegi cu un autoturism…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident la Iasi. Din primele informatii, se pare ca un copil a ramas blocat intr-o masina parcata la Palatul Culturii. UPDATE: Deblocarea ușii a fost efectuata de catre proprietarii mașinii, pana la sosirea forțelor de intervenție la locul solicitarii. Știre inițiala…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii, un autoturism si un microbuz au intrat in coliziune pe Soseaua Nicolina. Circulatia tramvaielor este blocata in aceste momente…https://www.bzi.ro/accident-rutier-pe-soseaua-nicolina-un-autoturism-si-un-microbuz-au-intrat-in-coliziune-exclusiv-video-4699317…

- Astazi, 23 martie 2023, elevii Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași și parinții acestora vor protesta in fața Primariei Municipiului Iași. Aceștia iși doresc sa se gaseasca un spațiu in zona Copou, dar și o soluție, astfel incat toți elevii Colegiului Pedagogic sa poata invața dimineața.…