- Zeci de mii persoane au manifestat, miercuri, la Budapesta pentru a denunta din nou salariile profesorilor, conditiile de munca si problemele de personal, scrie Agerpres. „Suntem alaturi de profesorii nostri”, „Fara profesori nu exista viitor”, se putea citi pe bannerele purtate de manifestanti, multi…

- Un pod din Budapesta a fost blocat, iar piața din fața Parlamentului ungar s-a umplut miercuri de protestatarii care cer salarii mai mari pentru profesori, relateaza Reuters.Peste 10.000 de studenți, profesori și parinți au participat la protestul la Budapesta. Totul, in contextul in care profesorii…

- Partidul de guvernamant Fidesz, al premierului Viktor Orban, a promovat prin Parlament un amendament la Codul Penal pentru a institui o procedura privind infracțiunile legate de administrarea proprietații publice, intr-o prima modificarea asupra legilor din domeniul justiției condamnate de Uniunea Europeana…

- Ungaria nu poate sprijini cea de-a opta runda de sancțiuni planificata de Uniunea Europeana impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, daca acestea prevad sancțiuni energetice, a declarat joi șeful de cabinet al premierului Viktor Orban. Executivul UE a propus miercuri noi sancțiuni impotriva Rusiei,…

- Mii de oameni au manifestat duminica la Chișinau, pentru a cere demisia Guvernului prooccidental al tarii. Totul pe fondul furiei crescande fata de cresterea preturilor la gaze naturale si a inflatiei, potrivit Reuters. Republica Moldova s-a confruntat cu o creștere a tensiunilor politice in ultimele…

- Gulyas a spus ca guvernul va cere Parlamentului sa aprobe legislatia printr-un proces accelerat, noile legi fiind programate sa intre in vigoare in noiembrie. Parlamentul European a decis joi, intr-un vot simbolic impotriva Guvernului lui Viktor Orban, ca Ungaria nu mai poate fi considerata o democratie…

- Parlamentul European a adoptat joi cu o majoritate covarșitoare un raport in care condamna masurile luate in Ungaria de guvernul lui Viktor Orban, pe care le considera contrare mersului democrației. Europarlamentarii constata „un risc clar de incalcare grava” de catre Ungaria a valorilor pe care se…

- Autoritatea de reglementare nucleara maghiara a acordat o licența de construcție pentru doua reactoare noi la centrala nucleara Paks din Ungaria, care urmeaza sa fie construite de compania rusa Rosatom, in baza unui acord semnat in 2014 intre Budapesta și Moscova, scrie Reuters . In ciuda intarzierilor,…