- In urma inmultirii rapide a infectarilor cu coronavirus, Austria a devenit luna trecuta prima tara vest-europeana care a reintrat in lockdown si a decis in plus ca din luna februarie vaccinarea anti-COVID-19 sa fie obligatorie.Manifestantii purtau pancarte cu mesaje precum ''Pentru mine, eu voi decide!'',…

- Cea mai mare manifestatie de protest a avut loc la Graz. Politia a informat ca pana la 30.000 de persoane au marsaluit in al doilea oras ca marime al Austriei scandand "Pace, libertate, fara dictatura".Demonstratii au avut loc si la St Poelten, Klagenfurt si Innsbruck, fiind in marea lor majoritate…

- Mii de oponenti ai vaccinarii obligatorii anti-COVID s-au adunat sambata in mai multe orase din Australia, informeaza Agerpres . Protestele au avut loc in contextul in care circa 85% dintre australienii cu varsta de peste 16 ani sunt complet vaccinati si au revenit la o viata aproape normala. Manifestantii…

- Vaccinare obligatorie pentru drepturi civile, teroare la locul de munca, divizarea unei societați, aici a ajuns lumea in 2021. Insa tot scenariul gandit in spatele ușilor inchise nu-i pentru binele oamenilor, drept pentru care mulți au ales sa-și strige nemulțumirea. In Austria s-a ajuns pana la „arest…

- Manifestantii au patruns pe carosabil si au blocat traficul rutier in zona, flutura steaguri tricolore si poarta pancarte cu mesaje precum: "Libertate fara certificate", "OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii - n.r.) afara din tara".De asemenea, ei striga: "Nu cedam, nu ne vaccinam", "Unica solutie,…

- „Libertate! Libertate!”, au scandat manifestantii. Unii strigau ”Nu suntem violenti, coborati scuturile!”.Politia a reusit sa elibereze intrarea in port dupa mai multe ore, dupa ce a impins manifestantii intr-o parcare din apropiere.Docherii au indemnat vineri la greva, in pofida faptului ca se pot…