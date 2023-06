Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de oameni au mers in marș prin centrul Varșoviei pentru a protesta impotriva guvernului ultranaționalist condus de PiS, inainte de alegerile parlamentare din toamna in cadrul carora, opoziția condusa de Donald Tusk spera sa preia puterea, relateaza The Guardian.

- Protest fara precedent in Polonia. Jumatate de milion de oameni au iesit in strada, in Varsovia, din cauza prețurilor mari. Este cel mai mare protest organizat dupa caderea comunismului in 1989. Manifestantii au fluturat steagul Poloniei, au scandat lozinci impotriva Guvernului și au purtat pancarte…

- Cel mai cunoscut polițist roman de pe Tik Tok, Kovacs Valer, iși indeamna colegii la un protest impotriva Guvernului, dar un protest care sa nu afecteze societatea civila. Kovacs Valer a postat un filmuleț pe contul sau de Tik Tok in care iși indeamna colegii sa adopte o forma de protest impotriva Guvernului,…

- Greva din Educație continua. Ce spun sindicaliștii din invațamant, dupa discuțiile de la Guvern Sindicaliștii care au participat marți la negocieri cu reprezentanții Guvernului susțin ca acestea au eșuat și ca acțiunea de protest va continua. „Acțiunea de protest continua. Colegii noștri sunt singurii…

- Se anunța un protest masiv al sindicaliștilor din Educație, in București, cu mii de participanți. Totul, pe fondul grevei generale incepute in 22 mai și care a intrat in cea de-a doua saptamana. Acțiunea sindicala va incepe in Piața Victoriei, in apropiere de sediul Guvernului, iar apoi participanții…

- Mii de persoane au manifestat luni seara la Belgrad pentru a cere demisiile unor liderilor politici si impotriva promovarii violentei in mass-media, la cateva zile dupa doua atacuri armate care s-au soldat cu 17 morti, in special intr-o scoala, relateaza AFP.

- Mii de persoane au manifestat sambata in capitala Cehiei contra guvernului actual de centru-dreapta și contra saraciei, sub sloganul ”Republica Ceha contra saraciei”. ”Suntem astazi aici in piața Venceslas din Praga petru a ne revolta”, a declarat in fața mulțimii Jindrich Rahchal, de profesie avocat,…

- Cateva mii de persoane au participat sambata la o demonstratie, in Piata Wenceslas din Praga, impotriva coalitiei guvernamentale de centru-dreapta condusa de conservatorul Petr Fiala. Manifestatia, intitulata "Cehia impotriva saraciei", a fost convocata de un partid nou, Pravo Respekt Odbornost (PRO…