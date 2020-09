Protest maraton in fata Guvernului: Romani din tara si din diaspora au campat in Piata Victoriei.

Stiri pe aceeasi tema

- Un protest anuntat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) se desfasoara sambata in Piata Victoriei si in Piata Universitatii, copresedintele formatiunii, George Simion, afirmand ca manifestantii cer "inclusiv revenirea la dreptul de protest" care "a fost anulat in pandemie" si acuzand actuala putere…

- Mai multe persoane adunate la o acțiune cu caracter electoral s-au ales cu amenzi pentru ca nu ar fi respectat masurile de sanatate publica impuse in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Bistrița-Nasaud. Astfel, potrivit jandarmilor, ”in seara zilei…

- Dupa doi ani de la violentele proteste care au avut loc pe 10 august, astazi citeva zeci de persoane au venit in Piața Victoriei din București sa se manifeste intr-un mod inedit, asezand perechi de pantofi pe asfalt. Organizatorii protestului sustin ca acesta este un mod pasnic prin care le transmit…

- Reprezentanții PNL Argeș un transmis un comunicat de presa in care amintesc despre protestele din 10 august 2018 din București. „10 august. Noi nu uitam. Au trecut doi ani de la protestele din 10 august cand romanii au fost gazați și batuți de Guvernul Dragnea-Dancila doar pentru ca au mers in Piața…

- "Abuz de functie! Abuz de putere! Abuz de incredere! Folosirea fondurilor publice pentru interese de partid! In stanga (sus) acum cateva zile, o delegație Sanitas, cu multe probleme ramase nerezolvate de catre guvernanți. In dreapta (jos) o delegație politica, venita aseara sa joace pacanele la Guvern!…

- O noua formatiune politica prinde contur in Romania, chiar inainte de alegerile locale. Este vorba despre Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), un partid infiintat de activistul George Simion, in septembrie 2019. Cinci consilieri locali de Bucuresti si-au anuntat plecarea din USR, printre care si liderul…