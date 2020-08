Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 22 mai - Sputnik. Poliția anunța ca timp de 10 zile va fi peste tot și cu ochii in patru. Vor fi organizate mai multe operațiuni pentru a fi depistați șoferii care incalca regulile și nu țin cont de disciplina in trafic. © Sputnik / Miroslav Rotari Noi detalii despre teribilul accident…

- Politia de Frontiera a anuntat ca de joi dimineata s-a redeschis circulatiei si punctul de trecere a frontieerei spre Ungaria de la Cenad. Decizia a fost luata in urma discutiilor purtate dintre ministrii de Interne din cele doua tari, pentru fluidizarea traficului. In total a fost deschise circulatiei…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca vor fi deschise, de miercuri, punctele de frontiera de la Cenad, Turnu, Salonta, Valea lui Mihai și Urziceni, pentru a nu mai fi create cozi la intrarea in Romania. „De maine (miercuri – n.r.), in urma discuțiilor de azi (marți – n.r.), Poliția de Frontiera…

- Mașinile staționeaza doar la intrare in Vama Borș, 2 ore și 30 de minute Foto: Arhiva Ultimele date primite de la Poliția de Frontiera, arata ca în 24 de ore au intrat în țara peste 22.500 de persoane, iar aproape 17.000 au venit prin punctele din vest. În urma…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca a dispus masuri de fluidizare la vama Nadlac, dupa ce in ultimele doua zile a fost un val foarte mare de sosiri in tara si s-au format cozi interminabile. In mod normal exista un trafic de aproximativ 3.000 de persoane, insa a existat un val in acest weekend, dupa…

- In ultimele 24 de ore, 1.561 de persoane au intrat in R. Moldova. Cei mai mulți cetațeni au revenit in țara prin punctele de trecere a hotarului cu Romania - 681 de intrari. Alte 489 de persoane au venit pe la frontiera cu Ucraina, iar treceri la frontiera 391 de persoane, cu avionul. Potrivit datelor…

- Cozi imense s-au format si duminica la iesirea spre Ungaria, din cauza anchetelor epidemiologice soferii fiind nevoiti sa stea in coloana chiar si opt ore, a informat Politia de Frontiera. In continuare se inregistreaza timpi mari de asteptare la intrarea in tara din Ungaria, atat prin PTF Nadlac, cat…

- Vama Nadlac II – Autostrada a fost deschisa, astazi, pentru fomalitați de frontiera intre Romania și Ungaria. Prin Vama Nadlac II pot trece și autoturisme, anunța Poliția de Frontiera, care a demarat proceduri cu autoritațile maghiare sa permita trecerea spre Ungaria și prin Vama Borș. Poliția de Frontiera…