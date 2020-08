Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Witting din Capitala au trimis un memoriu autoritatilor sanitare sa arate ca unitatea nu poate functiona ca suport covid. Angajații reclama multe lipsuri și au organizat si un protest.

- Trendul epidemiei COVID-19 a fost descendent in ultima saptamana in 10 județe, insa in București și alte 12 județe este in continuare ascendent, potrivit analizei saptamanale a Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). In urma cu o saptamana, epidemia nu intrase pe un trend descendent in niciun…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit noi masuri pentru limitarea raspandirii epidemiei de Covid-19. Printr-o decizie aprobata de CNSU, marți, sunt supuse aprobarii și adoptarii in Guvern, se impune purtatea obligatorie a maștilor de protecție și in spațiile deschise. De asemenea,…

- Sefa Sectiei ATI din Spitalul Judetean de Urgenta Galati posteaza pe contul sau de Facebook un mesaj in care vorbeste despre epuizarea psihica si fizica a cadrelor medicale de la aceasta sectie. Medicul Corina Manole mentioneaza in mesajul postat pe reteaua sociala ca dupa incheierea unei ture la ATI,…

- Un mesaj tulburator al cadrelor medicale de la Spitalul Colentina arata cat de ințepenit in „starea de alerta” este sistemul medical romanesc. Medicii, asistentele și personalul auxiliat au semnat o petitie prin care solicita redeschiderea unitatii medicale pentru pacientii non-COVID, invocand faptul…

- ANPC s-a dovedit neindurator cu patronul unei terase din Capitala care a introdus taxa COVID-19, pentru a-și acoperi cheltuielile generate de normele de distanțarea sociala. El a omis sa-și informeze și clienții despre existența unui astfel de cost suplimentar inclus pe bonul fiscal, inainte de a face…

- La Spitalul de Neurochirurgie din Iasi au fost confirmate inca opt persoane cu COVID-19, cinci pacienti si trei cadre medicale, numarul celor infectati ajungand la 36, transmite Agerpres. Managerul Spitalului, dr. Lucian Eva, a afirma ca toti pacientii confirmati pozitiv raman in sectorul Covid din…