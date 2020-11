Stiri pe aceeasi tema

- Protest al antrenorilor, dar și al unor clienți ai salilor de fitness in fața Palatului Dicasterial din Timișoara. Totul in condițiile in care, aceștia au contestat inchiderea salilor, iar magistrații urmeaza sa se pronunțe joi in cauza.

- Reprezentanții a șapte sali de sport din Timișoara au contestat in instanța decizia luata de autoritațile județene de a le inchide activitatea, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Situația nu este una noua, inițial patronii firmelor de specialitate s-au intalnit cu prefectul Liliana…

- Chiar daca județul Timiș a trecut de rata de infectare cu Covid-19 de 4 la mia de locuitori, aflandu-se in zona roșie, iar Timișoara de 5,5 Asociația Școlilor Particulare (ASP) cere Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) redeschiderea școlilor care au fost inchise canc localitațile au…

- ”Trebuie sa actionam acum”, a spus Merkel, adaugand ca situatia este ”foarte grava”. Incepand de pe 2 noiembrie, reuniunile private vor fi limitate la 10 persoane, care vor putea proveni din maximum doua gospodarii. Restaurantele, barurile, teatrele, cinematogragfele, piscinele si salile de spurt vor…

- In Timisoara, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a inchis salile de fitness, din cauza ratei de infectare, care a ajuns, vineri, la 3,39 cazuri la mia de locuitori. Petitia pentru redeschiderea salilor de sport a adunat 2.049 de semnaturi, in 24 de ore, relateaza Mediafax.La…

- Managerul Teatrului Evreiesc de Stat, actrita Maia Morgenstern, a afirmat ca asteapta "informatii coerente" despre felul in care salile de spectacol vor putea fi redeschise. "Asteptam sa fim lamuriti despre ce este vorba. Astept sa primesc informatii exacte. (...) Lucrul principal de care…

- Campioni pe metru patrat, langa Timișoara, la o acțiune de care copiii s-au bucurat din plin. A doua serie a acțiunii de distribuție a Revistei “Nascut pentru Sport” Timiș a debutat marți, 6 octombrie, in comuna Ghiroda! La aceasta acțiune au participat: Marius Mihai Poclid – președintele CSC Ghiroda…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat, duminica, la Iasi, ca priveste cu optimism faptul ca se pot sustine din nou spectacole in incinta institutiilor de cultura din tara. "Trebuie sa privim lucrurile cu optimism, pentru ca este o situatie care nu stim cat va dura, trebuie sa…