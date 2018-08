Stiri pe aceeasi tema

- Protest la Spitalul Universitar din Capitala, unde asistentii medicali au fost pusi sa aleaga intre voucherele de vacanta si sporuri. Peste 20 de asistenti se afla in strada pentru a protesta fata de neregulile din spital.

- Decizie de ultim moment în cazul Spitalului Universitar, din Capitala. Angajații sunt puși sa aleaga între tichetele de vacanța și pastrarea sporurilor actuale, anunta Realitatea Tv.

- Lucrarile de schimbare a țevilor de pe strada Alecu Russo 18 din sectorul Ciocana al Capitala nu sunt finisate de luni de zile.Potrivit unui martor ocular, lucrarile se efectueaza lucrari de mai multe ori pe an dar nu sunt duse pana la capat.

- Elevii din Capitala primesc si in aceasta perioada consultatii stomatologice gratuite. Statisticile sunt ingrijoratoare. Trei din patru copii au carii. Medicii spun ca de vina sunt in primul rand parintii pentru ca le dau dulciuri in exces.

- Intr-un comunicat al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) se arata ca peste un milion de vouchere de vacanta au fost emise pe hartie si pe suport electronic intre ianuarie si aprilie 2018, cu o valoare de 12,5 milioane de euro, suma fiind de trei ori mai mare fata de cea din perioada similara…

- Ieri, 30 mai 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Abrud au identificat-o pe o tanara de 26 de ani, din Abud, ca persoana banuita de comiterea unui furt, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata in data de 25 mai 2018. Se pare ca, in noaptea de 26/27 mai 2018,…

- Atribuirea de vouchere de vacanta in sectorul public este un lucru cert pentru anul 2018, dupa ce guvernantii au promis acest lucru, fara sa se tina de cuvant, ani la rand. Voucherul de vacanta este acceptat de numeroase agentii de turism acreditate, pensiuni, hoteluri si unitati de tratament. Emis…

- Angajatii din sectorul public recompensati cu vouchere Cheque Vacances sunt incurajati sa isi petreaca concediul de vara pe teritoriul Romaniei, avand posibilitatea de a alege pachete turistice dintr-o gama larga de oferte, atat pe litoral, cat si la munte sau in statiuni balneare. Astfel, cele aproximativ…