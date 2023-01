Stiri pe aceeasi tema

- Decesul Ștefaniei, eleva de doar 15 ani care a murit, zilele trecute, dupa ce a ajuns la spital, la Satu Mare, a scos oamenii in strada. A fost protest, joi seara, in fata Unitatii de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, dupa moartea Ștefaniei, o adolescenta de 15 ani…

- Protest, joi seara, la Spitalul Județean din Satu Mare. Sute de oameni s-au strans in fața Unitații de Primiri Urgențe pentru a-și arata revolta fața de sistemul medical, dupa ce o adolescenta a murit acolo, zilele trecute, in urma a doua stopuri cardio-respiratorii. Oamenii cer acum, intr-un glas,…

- Lucrarile de extindere, modernizare și dotare cu echipamente performante a Unitații de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic de Urgența „Pius Brinzeu” Timișoara au fost finalizate. Investiția cu fonduri asigurate de Consiliul Județean Timiș se ridica la 8 milioane de lei (TVA inclus) și…

- Femeia in varsta de 69 de ani ranita in urma exploziei produse azi-noapte la un bloc din cartierul Trivale a fost internata la Spitalul Județean de Urgența Pitești. Citește și: Explozie puternica intr-un bloc din Pitești. O femeie de 69 de ani, transportata la spital Dupa ce a fost evaluata in Unitatea…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galați a pus sub acuzare patru medici de la Unitatea de Primiri Urgente și trei de la Laboratorul de Analize Medicale pentru ucidere din culpa și abuz in serviciu.

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani a demarat o ancheta dupa ce o femeie de 50 de ani a intrat in stop cardio-respirator, la circa doua ore dupa ce a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU), si ulterior a decedat, a informat, vineri, unitatea medicala. ‘Pacienta a fost adusa…

- Medicii puși oficial sub acuzare de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galați se pot intoarce la lucru, la o saptamana dupa ce procurorii le-au interzis sa iși mai practice profesia, potrivit europafm.ro. Sunt atat medici de la Unitatea de Primi Urgențe, cat și de la Laboratorul de analize de la Spitalul…

