Protest la școală: directoarea demisă a școlii din Malu Spart, susținută de părinții elevilor Zeci de parinți dintr-o localitate din Giurgiu sunt revoltați de faptul ca directoarea instituției a fost schimbata din funcție. Femeia acuza ca aceasta decizie a fost luata pe motive politice și anume pentru faptul ca nu este membru PNL. Zeci de parinți din localitatea Malu-Spart din județul Giurgiu protesteaza dupa ce directoarea școlii a fost schimbata din funcție. Geanta Raluca susține ca aceasta decizie are la baza motive politice. Ea ar fi fost schimbata din funcție pentru ca nu este membru PNL și pentru ca este cumnata fostului senator PSD, Niculae Badalau. „Mulțumesc tuturor parinților… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

Sursa articol: stirigiurgiu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un anunt nefericit al managerului Spitalului din Gaesti a declansat un val de reactii in tara, pana la cel mai inalt nivel. Din cauza ca foarte multi medici din spitalul sau au refuzat sa se vaccineze, doctorul Laurentiu Belusica a chemat lumea la vaccinare, pe Facebook, pentru a nu arunca dozele.

- Miercuri, 9 decembrie, activistul de mediu Daniel Bodnar a urmarit un camion cu lemne pe raza comunei Malini, din județul Suceava. Acesta a sunat la 112 pentru ca avea suspiciuni ca remorca era supraincarcata, insa pana sa ajunga politistii la fata locului, camionul a ajuns in curtea unei firme. Daniel…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a postat, duminica noapte, un mesaj pe Facebook, in care le multumeste tuturor celor care i-au fost alaturi in acest proiect. ”Acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevarati, noi proiecte si noi provocari”, afirma Ponta, dupa ce rezultatele partiale ale…

- Fanii aproape ca s-au calcat in picioare pentru a-si lua ramas bun de la fostul mare fotbalist. Din pacate, au fost momente in care decenta si bunul simt au fost si ele calcate in picioare. Argentina a declarat trei zile de doliu national dupa ce Diego Armando Maradona s-a stins la 60 de ani, indurerand…

- ​​Liderul Pro România, Victor Ponta, este invitat, miercuri, de la ora 11.00, la interviurile HotNews LIVE. Va reuși Pro România sa conteze în calculele postelectorale, pe cine vede Victor Ponta la Palatul Victoria dupa 6 decembrie și ce șanse are sa revina la masa Guvernului, sunt…

- Un barbat din Galați infectat cu Covid-19 și-a facut singur ancheta epidemiologica, dupa ce s-a suparat pe raspunsul intarziat al autoritaților. Galațeanul a postat intreaga poveste pe Facebook.Didel Badarau a povestit pe 10 noiembrie Facebook ca a incercat sa respecte procedura stabilita de autoritati…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat ca „penibilul atinge cote maxime la PSD”. Ea spune ca majoritatea PSD nici macar nu a asigurat covrumul la propria sedinta a Senatului, dupa ce presedintele forului legislativ Robert Cazanciuc a convocat neregulamentar un plen. „Penibilul atinge cote maxime la…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat ca „penibilul atinge cote maxime la PSD”. Ea spune ca majoritatea PSD nici macar nu a asigurat covrumul la propria sedinta a Senatului, dupa ce presedintele forului legislativ Robert Cazanciuc a convocat neregulamentar un plen. „Penibilul atinge cote maxime la…