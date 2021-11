Stiri pe aceeasi tema

- Și italienii din Roma s-au ridicat impotriva restricțiilor covid introduse cu ajutorul certificatului verde. Un protest al anti-vaccinistilor are loc, sambata seara, si la Roma. Participa aproximativ 3.000 de oameni, majoritatea fara masti. Protest anti-vaccinistilor are loc in zona Circului Maximus,…

- Un protest al anti-vacciniștilor are loc, sambata seara, și la Roma. Participa aproximativ 3.000 de oameni, majoritatea fara maști, arata Mediafax. Protest anti-vacciniștilor are loc in zona Circului Maximus. Potrivit Agenției ANSA, participa aproximativ 3.000 de manifestanți, aproape toți…

- Peste 1.000 de persoane protesteaza in centrul Sucevei impotriva vaccinarii anti-Covid, a certificatului verde, dar și impotriva restricțiilor impuse de pandemie. De asemenea, protestatarii solicita redeschiderea școlilor. Protestul a inceput in jurul ore 15:00 pe esplanada Casei de Cultura din Suceava…

- Francezii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva permisului verde solicitat la locul de munca și in spațiile inchise. Protestele lansate in luna iulie au din ce in ce mai puțini participanți. Cei mai mulți au fost pe data de șapte august, cand 237.000 de francezi au manifestat impotriva permisului…

- Guvernul italian a emis vineri un mandat care ii obliga pe lucratorii din orice domeniu sa prezinte un certificat verde. Decizia a declansat proteste in porturile-cheie ale tarii, informeaza Euronews.

- Protestul autorizat sambata in centrul Romei, la care au participat mii de oameni, s-a transformat intr-o „gherila urbana”, dupa ce cateva sute de participanți s-au desprins din mars, incercand sa ajunga la sediul guvernului, scrie Corriere della Sera. Mii de persoane au protestat in capitala Italiei,…

- Mii de protestatari au marșaluit astazi in centrul Romei impotriva extinderii certificatului verde Covid-19 la toate locurile de munca. Au fost ciocniri cu poliția, in timp ce manifestanții iși exprimau nemulțumirea fața de certificatul verde, care pana acum era cerut doar la intrarea in muzee,…

- Zeci de bucureșteni s-au strans și luni, in Piața Victoriei, in fața sediului Guvernului, pentru a protesta impotriva obligativitații certificatului verde. ”Suntem aici de la maturatori la profesori universitari, ingineri, parlamentari și politicieni. Suntem pregatiți, data e 2 octombrie”,…