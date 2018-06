Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ore bune de ședința, timp in care presa nu a avut acces in sala, judecatoarea Rodica Berdila a dictat decizia prin care l-a lipsit pe Andrei Nastase de mandatul de primar, declarand nule alegerile locale din Chișinau.

- Presedintele executiv al PUN, Anatol Salaru, si-a exprimat indignarea fata de decizia instantei de a nu valida alegerile din Chisinau. Potrivit lui, aceasta hotarare „este un abuz absolut care arunca Republica Moldova in afara statelor civilizate, proiectand-o in categoria statelor de tip Turkmenistan”.

- Instanta nu a confirmat marti seara legalitatea alegerilor locale anticipate din Chisinau pentru functia de primar general, desfasurate in doua tururi, pe 20 mai si 3 iunie, iar in consecinta mandatul lui Andrei Nastase, castigatorul scrutinului, nu a fost validat, relateaza presa de la Chisinau. "Dupa…

- Euforia victoriei din tabara lui Andrei Nastase înca nu s-a evaporat, dar liderul PPDA trebuie deja sa se gândeasca serios la ceea ce îl așteapta în noua postura – de primar al unui oraș cu aproape un milion de cetațeni. Este foarte probabil ca politicianul va începe,…

- Vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, saluta alegerea candidatului PPDA in funcția de primar general al municipiului Chișinau. Parlamentarul s-a aratat mulțumit de faptul ca orașul Chișinau ramane pe fagaș european și a transmis felicitari atat lui Andrei Nastase, cat și tuturor forțelor…

- Andrei Nastase, candidatul Platfomei Demnitate și Adevar la funcția de primar al capitalei, a fost ales astazi primar. Andrei Nastase și-a intitulat programul sau pentru 5 ani „Chișinau – capitala in care sa vrei sa traiești", similar cu un slogan mai vechi al formațiunii pe care o conduce.

- Candidatul Partidului Platforma Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, sustinut si de Partidul Actiune si Solidaritate, isi doreste sa castige Primaria municipiului Chisinau din primul tur al alegerilor noi. Declaratia a fost facuta in cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR…