- Un barbat inarmat cu un bidon cu benzina protesteaza, joi la pranz, in fața Palatului Victoria. Barbatul amenința ca-și va da foc și cere ca Guvernul sa nu adopte o ordonanța de urgența cu privire la grațierea pedepselor. Omul s-a legat cu un lanț de gardul Palatului Victoria. Vezi galeria foto + 6…

- "La Ministerul Justiției nu exista, nu a existat, nici in procedura de avizare, nici in dezbatere un astfel de proiect de act normativ”, a spus Tudorel Toader, la sediul MJ.Cabinetul Dancila se reuneste din nou in sedinta, joi, pentru a doua oara in aceasta saptamana, pe fondul informatiilor…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reiterat joi dimineața ca nu exista niciun proiect de OUG privind amnistia și grațierea.„La Ministerul Justiției nu exista, nu a existat, nici in procedura de avizare, nici in dezbatere un astfel de proiect de act normativ”, a spus Tudorel Toader, la…

- Premierul Viorica Dancila se va intani miercuri cu presedintele Klaus Iohannis, a confirmat purtatorul de cuvant al Guvernului, la finalul sedintei Executivului. El a mai spus ca in sedinta de astazi a Cabinetului Dancila nu a fost adoptat niciun act normativ privind amnistia sau gratierea unor fapte…

- Guvernul va avea o ședința marți, 17 iulie, de la ora 14.00, în care ar urma sa fie adoptata ordonanța de urgența pentru amnistie si gratiere. Pe de alta parte, Liviu Dragnnea a infirmat ca ar urma sa se adopte OUG: ”I-am întrebat pe doamna…

- Guvernul se reunește marți in ședința. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni seara, la TVR, ca amnistia sau gratierea nu au fost subiecte de discutie la intalnirea de luni in cadrul coalitiei cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24 , ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. “I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…

- Sedinta de la Palatul Victoria, la care au participat Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si premierul Viorica Dancila s-a incheiat, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului parasind sediul Guvernului. Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu…