- Circa 30 de angajati ai Directiei de Sanatate Publica Ialomita au desfasurat, marti, un protest spontan in curtea institutiei, fiind nemultumiti de reducerea sporurilor salariale, dar si de activitatea actualei conduceri a institutiei. Salariatii sustin ca au pierdut la salariu, in luna martie, sume…

- Aproximativ 40 de angajati ai Institutului de Psihiatrie „Socola", printre care asistenti medicali si registratori, au declansat ieri-dimineata de la ora 10.30 un protest spontan. Acestia sunt nemultumiti de taierea sporurilor si implicit de scaderea veniturilor, asistentii medicali explicand ca sporul…

- Cateva zeci de angajati ai Institutului pentru Boli Cardiovasculare C. C. Iliescu din cadrul Spitalului Fundeni din Capitala au intrerupt joi lucrul si au iesit in curtea unitatii medicale, intr-un protest spontan, anunța HotNews.ro, citand News.ro. Angajații din sistemul sanitar ...

- Un nou protest la Institutul “Marius Nasta” din Capitala. Angajatii au iesit in curtea unitatii medicale si isi striga nemultumirile. Oamenii spun ca din cauza plafonarii sporurilor, veniturile lor vor scadea chiar si cu 1.400 de lei.

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei a invins vineri, la Cluj-Napoca, reprezentativa similara a Croatiei, cu scorul de 33-25 (17-14), in primul meci din grupa a 2-a de calificare la Campionatul Mondial din acest an.Tot vineri, in prima partida a zilei, Ucraina – Georgia, scor 37-16…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie realitatea.net.

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord…

- Motiunea de cenzura initiata de PNL impotriva ministrului muncii, Lia Olguta Vasilescu, va fi dezbatuta luni, de la ora 16:00, in Camerea Deputatilor. Motiunea simpla a liberalilor este intitulata "Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale" si a fost semnata deja…