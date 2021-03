Protest la Ministerul Sănătății pentru sănătatea mintală afectată de pandemie. „E timpul să nu mai băgați sub preș nevoile noastre!” „Pandemia a devenit un amplificator și al altor tipuri de violența și inegalitați cu care se confruntau deja femeile” spun reprezentantele mai multor ONG-uri care lupta pentru drepturile femeii in Romania. Acestea au organizat un protest, in fața Ministerului Sanatații, care sa atraga atenția autoritaților asupra problemelor de sanatate mintala pe care masurile și restricțiile din pandemie le-au creat in ultimul an. Joi, 5 martie, in fața Ministerului Sanatații mai multe reprezentante ale ONG-urilor care susțin drepturile femeilor, femeilor rome, dar și a comunitații LGBTI+ au protestat in fața… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

