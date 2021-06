Sindicaliștii din cadrul Blocului Național Sindical (BNS) au anunțat ca ies vineri, 11 iunie, in strada, sub ferestrele ministerului condus de catre Claudiu Nasui. Spera, astfel, ca astfel iși vor face mai clar auzite nemulțumirile fața de posibile concedieri la nivelul unui șantier naval din Mangalia. Este vorba despre un protest, anunțat pentru vineri in […] The post Protest la ministerul condus de Nasui. Care sunt nemulțumirile care scot oamenii in strada - VIDEO first appeared on Ziarul National .