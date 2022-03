Protest la Melitopol pentru eliberarea primarului răpit de către forţele ruse Mii de ucraineni au iesit in strada sa protesteze cerand eliberarea primarului Ivan Fedorov, rapit vineri de catre fortele ruse, conform CNN. Protestul are loc in fata primariei orasului Melitopol (sudul Ucrainei). ”Libertate pentru primar” si ”Fedorov”, a scandat multimea, potrivit unui scurt videoclip postat pe Facebook. Peste 2.000 de oameni s-au adunat in fata cladirii ocupate de trupele ruse cerand eliberarea oficialului. Vezi și Primarul din Melitopol, ridicat de forțele ruse. Zelenski: Actiunile invadatorilor rusi vor echivala cu actiunile teroristilor ISIS Fedorov a fost condus de soldati… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni protesteaza, sambata, in Melitopol și cer eliberarea primarului Ivan Fedorov, care a fost rapit de soldații ruși, pe motiv ca a refuzat sa coopereze cu invadatorii. Rapirea lui Ivan Fedorov este o „crima impotriva democrației”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

- Ivan Fedorov, primarul orașului ucrainean Melitopol din regiunea Zaporijjea, din sudul Ucrainei, ar fi fost rapit de soldații ruși și dus intr-o direcție necunoscura, conform autoritaților ucrainene. Informația a fost transmisa de Ministerul de Externe al Ucrainei, care indeamna comunitatea internaționala…

- Primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, a fost rapit vineri seara, a declarat Anton Gerașcenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Soția președintelui Ucrainei a publicat mai multe fotografii curemuratoare ale copiilor care și-au pierdut viața in bombardamentele rușilor asupra mai multor orașe din țara. Olena face apel la presa internaționala sa faca publice ororile rușilor și a postat pe Instagram și Facebook imagini șocante insoțite…

- Controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vantu (SOV) a postat pe pagina sa de Facebook un scenariu destul de alarmist privind conflictul militar din Ucraina și implicațiile asupra țarii noastre. „Forța militara a Rusiei este colosala” „Batalia este pentru o lume multipolara. Putin s-a ridicat impotriva…

- Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk”, anunta Statul Major al armatei ucrainene,…

- Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk”, anunta Statul Major al armatei ucrainene,…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au atras atenția astazi ca au constatat o „crestere spectaculoasa” a incalcarilor armistitiului in estul Ucrainei, unde separatistii prorusi si fortele ucrainene se infrunta din 2014, noteaza AFP.Potrivit unui comunicat al OSCE,…