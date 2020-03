Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de cadre medicale de la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ din Botosani au protestat, joi, pentru cateva zeci de minute, in curtea unitatii medicale in semn de protest fata de intentia autoritatilor judetene de a transforma sectia in spital pentru pacientii…

- Mai multe cadre medicale de la Maternitatea "Elena Doamna" din Iasi au organizat un protest ad-hoc, miercuri, 25 martie, dupa ce au aflat ca trebuie sa trateze o gravida care ar fi suspecta de Covid-19.

- O pacienta din Filiași care a fost adusa la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența (SJU) din Craiova este in prezent izolata, cu suspiciune de COVID-19. Cadre medicale de la SJU Craiova au contactat GdS pentru a sesiza ca pacienta a fost preluata de la UPU de personal fara…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Nasaud a deschis un dosar penal in rem pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce o femeie din comuna Salva a fost diagnosticata cu COVID-19, potrivit unui comunicat de presa remis, luni, AGERPRES. Dosarul penal a fost deschis pe 21 martie. Potrivit comunicatului…

- Suceava, 21 mar /Agerpres/ - Un numar de 11 medici au fost confirmati pozitiv la noul coronavirus si sunt internati in prezent in Sectia de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, informeaza Biroul de presa al unitatii medicale.Medicii sunt din sectiile Boli…

- Cadrele medicale din Secția de Boli Infecțioase a Spitalului de Urgența „Sf.Ioan cel Nou” Suceava ar urma sa primeasca stimulente speciale, data fiind suprasolicitarea lor din pricina noului coronavirus. Intr-o intervenție telefonica, la Radio Top, președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur a…

- In lupta cu coronavirusul cel mai mare inamic al nostru suntem chiar noi. Cadrele medicale lupta cu lipsa de sinceritate a pacientilor, cu tupeul si nesimtirea acestora, dar mai ales cu inconstienta. O astfel de situatie deosebit de grava a avut loc ieri dimineata, la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului…