Stiri pe aceeasi tema

- Poliția londoneza a declarat ca funeraliile de stat ale reginei Elisabeta vor fi cea mai mare operațiune de securitate pe care a intreprins-o vreodata, deoarece prim-miniștrii, președinții și membrii familiei regale se vor reuni luni (19 septembrie). Poliția londoneza s-a pregatit pentru cea mai mare…

- In timp ce ochii lumii sunt ațintiți asupra Londrei, cu trei zile inainte de funeraliile reginei Elisabeta a II-a, doi polițiști au fost injunghiați vineri dimineața, in jurul orei 6.00, in centrul capitalei britanice. Aceștia au fost duși la spital. Un barbat a fost arestat. Incidentul nu este tratat…

- Pregatirile pentru funeraliile reginei Elisabeta a II-a sunt in plina desfașurare la Londra. Joi dimineața, inainte de rasarit au avut loc repetiții pentru procesiunea de luni, 19 septembrie, cand vor avea loc funeraliile suveranei, relateaza BBC și The Telegraph . Mii de militari au luat parte la o…

- Familia regala a Marii Britanii va respecta o perioada de doliu care incepe de vineri și se va incheia in a șaptea zi dupa ceremoniile funerare ale reginei Elisabeta a II-a, transmite Reuters . Palatul Buckingham nu a anunțat cand vor avea loc funeraliile, dar este de asteptat ca ceremonia sa fie organizata…

- Un barbat transgender din Peru, aflat in luna de miere, a murit in Indonezia. El fusese reținut de polițiști sub acuzația de trafic de droguri, dar familia sa crede ca este vorba despre un abuz al Poliției. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Printul William si sotia lui, Kate, vor parasi resedinta lor din centrul Londrei si se vor muta in proximitatea Castelului Windsor, unde locuieste regina Elisabeta a II-a, o decizie luata in interesul copiilor lor, a anuntat biroul de presa al ducilor de Cambridge, citat de AFP. Fii la curent…

- Sute de persoane au manifestat, duminica, la Akron, in statul american Ohio, dupa difuzarea unei inregistrari video cu politisti care trag cu armele intr-un barbat de culoare. Jayland Walker a fost ucis pe 27 iunie de oamenii legii de care acesta a fugit atunci cand au incercat sa-l opreasca pentru…