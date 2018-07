Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ zece persoane traverseaza, la ora transmiterii știrii, trecerea de pietoni din apropierea monumentului Fantana Mioriței din Capitala, incercand sa blocheze circulația, in semn de protest fața de ultimele modificari ale codurilor penale.Șoseaua București - Ploiești, foarte aglomerata…

- Cateva sute de manifestanti protesteaza in Piata Victoriei din capitala, pentru a doua seara, indemnand la nesupunere civica si dorind sa blocheze accesul in zona, in semn de opozitie fata de modificarea Codului penal. Mitingul a fost convocat pe Facebook de mai multe grupuri civice.

- Serviciul „InfoTrafic" al Inspectoratului National de Patrulare anunta ca din cauza tensiunii joase a curentului electric, circulatia troleibuzelor este sistata pe bd. Ștefan cel Mare din capitala.

- 150.000 de oameni, atat asteapta PSD la mitingul de sambata seara din Capitala. Conform secretarului adjunct al formatiunii, Codrin Stefanescu, participarea ar putea fi insa mult mai mare.Citește și: SCANDAL in Ministerul Educatiei. PROBLEMA care risca sa lase elevii din Romania fara manuale…

- PSD Brasov a anuntat, miercuri, ca aproximativ 3.500 de membri din judet, cam cat o comuna, vor participa la mitingul de sustinere a Guvernului, care va avea loc sambata, de la ora 20.00, in Piata Victoriei din Capitala. Purtatorului de cuvant al PSD Brasov, Daniel Giurma, a anunțat ca, la mitingul…

- Clujenii care vor sa participe la mitingul din Capitala se vor deplasa cu masinile personale, cu trenul sau cu avionul, sustin liderii locali ai PSD, iar unii ar urma sa fie imbarcati in autocare.

- Circa 10.000 de membri ai Federatiei Sanitas sunt asteptati joi la intalnirea de protest ce va fi organizat in Piata Victoriei din Capitala, incepand cu ora 11.00, potrivit prim-vicepresedintelui federatiei, Iulian Pope.

- Reprezentantii Federatiei Sanitas au anuntat, joi, ca in 7 mai va fi declansata o greva de avertisment, in 11 mai este programata o greva generala, iar in 26 aprilie in Capitala va fi organizat un miting la care sunt asteptati peste 10.000 de oameni, din cauza “haosului din sanatate”, unde unele venituri…