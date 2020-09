Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mangaliei, Radu Cristian, a semnat inca trei proiecte cu bani europeni, se arata intr un comunicat remis de Primaria Mangalia.Primarul Mangaliei, Radu Cristian, a semnat, vineri, in prezenta vicepremierului Raluca Turcan si a ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, contractele de finantare…

- Raluca Turcan a precizat, ca Romania inregistreaza in prezent cea mai mare rata de absorbtie a fondurilor europene de la momentul integrarii in Uniunea Europeana. "In aceste noua luni din 2020 am reusit sa atragem 2,2 miliarde de euro si avem proiecte semnate pentru inca 3,2 miliarde de euro.…

- Raluca Turcan a afirmat, vineri dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa sustinuta la Neptun, ca Romania inregistreaza in prezent cea mai mare rata de absortie a fondurilor europene de la momentul integrarii in Uniunea Europeana. “In aceste noua luni din 2020 am reusit sa atragem 2,2 miliarde de…

- Partidul National Liberal Constanta organizeaza vineri, 4 septembrie, de la ora 13.15, la Restaurant Ambasador din Neptun, o conferinta de presa, la care sunt prezenti: Raluca Turcan vicepremierul Romaniei, Marcel Bolos ministrul Fondurilor Europene, deputatul Bogdan Hutuca presedintele filialei PNL…

- Masca de protecție devine obligatorie de la 1 august in zonele de promenada din toate stațiunile din Constanța, intre orele 18-24, a decis Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Programul teraselor și cluburilor ramane neschimbat deocamdata. Prefectul județului Constanța, George Niculescu, a…

- Un barbat din Cluj a murit inecat, miercuri, pe litoralul Marii Negre, in stațiunea Mangalia.In cursul zilei de azi, echipaje ale ISU Constanța au fost solicitate si intervina pe plaja Laguna, din Mangalia pentru a salva mai multe persoane aflate in pericol de inec, confrom presei locale.La locul solicitarii…

- "Shield Protector 20" este cel mai amplu exercitiu national organizat de catre Fortele Navale Romane in acest an de instructie in zona de responsabilitate din vestul Marii Negre, cu un inalt grad de dificultate, atat din punct de vedere al complexitatii actiunilor desfasurate in toate mediile de lupta,…