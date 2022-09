Un protest a inceput vineri dimineata, chiar sub geamul ministrului Energiei, Virgil Popescu, iar oamenii cer demisia oficialului. Sute de sindicalisti din industrie au iesit in strada nemultumiti de cresterea preturilor, potrivit antena3 Mai multe sindicate cer "Oprirea dezastrului national prin scumpirea nejustificata a pretului la energie electrica si gaze naturale, care, in opinia lor, duce la exterminarea industriei romanesti si inrobirea poporului roman". Oamenii protesteaza fata de preturile mari si spun ca este nejustificata cresterea preturilor la gaze si energie. In plus, multi dintre…