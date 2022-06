Stiri pe aceeasi tema

- 311 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 93 mai putin fata de ziua anterioara, și doua decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. 40 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…

- In aprilie 2022, daca vorbim de prețuri medii al unui baril de petrol Brent, acesta a fost de 104,58 dolari. A fost o scadere fața de luna precedenta. In februarie, impactul razboiului dintre Rusia și Ucraina au dus la o creștere a prețurilor la materiile prime de combustibili fosili. In ceea ce privește…

- Vesti proaste pentru soferi. Vor avea de patimit din cauza preturilor la benzina si motorina, foarte ridicate, si in luna iunie 2022. La inceput luna, prețul benzinei standard a crescut. Astfel, pentru un litru de benzina standard, șoferii din București platesc pe 1 iunie 2022 intre 8,22 lei/litru și…

- Creșterea brusca a prețului la combustibili este imposibil de ratat și se afla in atenția consumatorilor. Panourile publicitare anunța ca benzina costa acum 8.12 sau chiar peste 8.58 de lei pe litru in unele locuri. Cu prețuri la niveluri record, romanii resimt imediat impactul la pompa. Dar prețurile…

- Luna mai a adus un nou val de scumpiri la carburanți. Prețul benzinei a depașit in cele mai multe stații de alimentare pragul de 8 lei/litru, iar un litru de motorina costa acum aproape 9 lei.Fața de anul trecut, prețurile combustibililor sunt cu peste 35% mai mari. In alte state, pentru a stopa majorarile,…

- ANRE anunța prețuri mai mici la carburanți pentru ziua de maine. Astfel, pentru un litru de benzina, șoferii vor plati cu 3 banuți mai puțin, iar pentru unul de motorina - cu 13 bani mai puțin.

- Carburanții se ieftinesc și maine puțin. Litrul de benzina va costa cu 17 banuți mai puțin, iar cel la motorina cu 48. Astfel, litrul de benzina va costa 26,80 lei, iar cel la motorina - 26,98 lei