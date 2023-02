Stiri pe aceeasi tema

- Un protest antiguvernamental organizat de partidul oligarhului fugar Ilan Șor a inceput la Chișinau. In fruntea manifestației se afla deputatele formațiunii Marina Tauber, Reghina Apostolova, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, relateaza Ziarul de…

- Cateva mii de persoane s-au adunat duminica in centrul Chisinaului, unde in fata Parlamentului este anuntat un amplu protest organizat de Miscarea pentru Popor, din care face parte si Partidul Sor al oligarhului prorus Ilan Sor, dat in urmarire internationala si pus pe lista sanctiunilor de Marea…

