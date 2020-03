Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi angajati ai Ambulantei Mehedinti protesteaza, sambata noaptea, in fata institutiei si au cer sa fie testati pentru coronavirus, oamenii fiind speriati dupa ce au aflat ca un pacient care a...

- Un barbat din Mehedinti, diagnosticat cu noul COVID-19, este in stare grava, La Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin, secția ATI, și a intrat in contact, pana la testare, cu 20 de cadre medicale. Contacții sunt testați, sambata seara.Potrivit reprezntantilor Spitalului Județean de Urgența…

- Un al doilea jandarm din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, informeaza reprezentantii DGJMB. Potrivit sursei citate, in urma verificarilor efectuate, jandarmul respectiv a contactat virusul in cadrul familial, de la o ruda. „Mentionam…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Deva a dispus astazi intrarea in carantina a Secției de Oncologie, dupa ce doua cadre medicale au fost depistate pozitiv la testul COVID-19. Este vorba despre doi medici oncologi, care vor fi transferați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din…

- Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca din Capitala anunta ca un pacient internat in unitatea sanitara a fost diagnosticat cu Covid 19. El s-a prezentat acolo pentru alta afectiune. ”A fost un pacient care s-a prezentat in ziua de 23 la noi, care a negat contextul epidemiologic…

- 10 cazuri noi de maramureșeni testați pozivit pentru COVID 19. Aceștia sunt toți din Borșa, au venit in țara in urma cu o saptamana și erau cu toții plasați in carantina. Aceștia au fost deja transferați la un spital de specialitate pentru tratament. Deocamdata la Borșa sunt 159 de persoane in carantina…

Primul pacient din Torino fusese declarat vindecat, ca urmare a faptului ca doua teste ii ieșisera negativ la infecția cu Covid-19. Barbatul a fost ținut la izolare și monitorizat atent de medici.