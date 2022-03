Stiri pe aceeasi tema

- Un protest are loc, duminica, la sediul Ambasadei Rusiei din Capitala. Cateva sute de persoane s-au strans sa protesteze impotriva invaziei rusesti din Ucraina, printre cei aflati in fata sediului Ambasadei aflandu-se si cetateni ucraineni, care transmit mesajele in limba ucraineana. Protestul a…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, sambata, in Piața Victoriei din București, la protestul organizat de Greenpeace Romania. Activitști de mediu, simpli cetațeni din București, și chiar refugiați ucraineni au pornit in marș spre Ambasada Rusiei la București, manifestand impotriva razboiului declanșat…

- Un tren cu 12 vagoane, in care sunt 1.500 de refugiati din Ucraina, se indreapta catre Bucuresti. „In aceasta dimineața circula trenul CFR Calatori 12605 cu 12 vagoane avand 1.500 de refugiați la bord, sosiți in țara cu un tren al Cailor Ferate Moldovene”, a transmis CFR. Plecarea din Iași a fost la…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat, marți, ca Romania s-a pregatit pentru peste 500.000 de refugiați din Ucraina și ca exista „un plan pregatit in toate marile orașe, in vecinatatea granițelor”. „Peste 500.000 de refugiați, asta e cifra la care ne-am pregatit. Sunt multe puncte, exista un plan…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru Agerpres, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…