- Protest la Constanța dupa ce ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a spus ca Agentia de Salvare a Vietii de Om pe Mare va fi desființata „La acea Agentie de Salvare a Vietii de Om pe Mare noi aveam un control pornit la cererea mea, daca va aduceti aminte in martie s-a scufundat un vas ucrainean,…

- Ministrul Transporturilor a anuntat ca vrea sa desfiinteze ARSVOM, o agentie aflata in plin scandal dupa ce directorul acesteia a fost retinut de DNA. In schimb, sindicalistii solicita dialog si ameninta cu proteste.

- Aproximativ 75 de oameni s-au strans luni dimineata, in fata sediului ARSVOM pentru a-si exprima nemultumirea fata de anuntul ministrului Catalin Drula de desfiintare a institutiei. Liderul de sindicat din cadrul ARSVOM, Robert Robescu, a declarat luni, pentru News.ro, ca a cerut un dialog cu premierul…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat desfiintarea Agentiei Romane de Salvare a Vietii de Om pe Mare (ARSVOM). Drula a precizat ca premieul Florin Citu si-a dat acordul in acest sens si ca atribuțiile ARSVOM vor fi preluate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca Agentia de Salvare a Vietii de Om pe Mare (ASVOM) va fi desfiintata si ca a primit aprobare, in acest sens, de la premierul Florin Citu.

- Ministrul Transporturilor Catalin Drula a declarat, duminica la Timisoara, ca Agentia de Salvare a Vietii de Om pe Mare va fi desfiintata si ca a primit un acord in acest sens de la premierul Florin Citu. De asemenea, la Administratia Fluviala a Dunarii de Jos, Porturile Galati, Autoritatea Navala…

