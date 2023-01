Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca Emil Boc a fost invidios pe primarul Matei din Turda pentru ,,reclama,, de care a beneficiat dupa scoaterea statuii lui Avram Iancu din centrul istoric al orașului așa ca face și el un gest similar și da jos statuia lui Iuliu Maniu la 4 ani și 19 zile de la dezvelirea sa. Daca cu inlaturarea…

- Mai multe organizații s-au aratat stupefiate ca statuia (bustul) ”fauritorului de țara, Iuliu Maniu, de la Cluj-Napoca a fost data jos cu excavatorul pentru lucrari in zona respectiva, despre care Primaria Cluj-Napoca nu a dat pana la aceasta ora nici o explicație”.Statuia a fost data jos de pe soclu…

- Casa Municipala de Cultura "Dr. Eugen Nicoara" din Reghin a gazduit la finele anului trecut concertul caritabil "Impreuna pentru Emanuel", eveniment organizat de Asociației "Ibanești – Orizonturi Noi", cu sprijinul Primariei Municipiului Reghin și Casa de Cultura "Eugen Nicoara". Au urcat pe scena soliștii…

- La Targu Mureș a avut loc, astazi, ceremonia de dezvelire a statuii liderului pașoptist Nicolae Balcescu. Aceasta a fost relocata din Piața Victoriei, unde fusese inlocuita cu Grupul Statuar Școala Ardeleana, in parcul din zona Bulevardului Cetații. Primarul municipiului Tg. Mureș, Soos Zoltan, despre…

- Casa de Cultura a Sindicatelor din Miercurea-Ciuc va fi iluminata, joi, in culorile drapelului Romaniei, cu prilejul Zilei Nationale, a informat Biroul de presa al Primariei. Este pentru al doilea an consecutiv cand aceasta cladire, cunoscuta si sub denumirea de Casa Artelor, este iluminata in rosu-galben-albastru.…

- Clujenii care locuiesc pe strada Iuliu Maniu, nr. 3, susțin ca Primaria Cluj-Napoca iși bate joc de ei și nu urgenteaza lucrarile de racordare la rețeaua de gaz. Municipalitatea deține imobilul, iar acolo au fost facute in vara lucrari de instalare a unei centrale termice ce bloc și de schimbare…

- Festivalul Național de Interpretare Vocala și Instrumentala „LIRA” este unul dintre cele mai prestigioase concursuri la nivel național, iar in perioada 18-20 octombrie se va desfașura cea de-a X-a ediție a acestuia pe scena Casei de Cultura din Tautii Magheraus. Sunt 10 ani de cand Festivalul Muzical…