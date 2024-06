Stiri pe aceeasi tema

- Asociația ”Pe ape”, asociația neoficiala pentru protejarea intinderilor de apa din țara, organizeaza in perioada 22-30 iunie o acțiune inedita de protest pe toata lungimea raului Someș, de la formarea lui in zona localitații clujene Mica, pana la Dar, in județul Satu Mare. In cadrul acțiunii de protest,…

- Meteorologii anunta canicula in intreaga tara, miercuri, in municipiul Bucuresti si 16 judete fiind Cod portocaliu. Maximele se vor siatua intre 33 si 37 de grade Celsius. ANM a emis o avertizare Cod galben privind val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat, valabila miercuri, in judetele…

- Hidrologii au emis luni o avertizare Cod galben de inundații valabila pana marți in 13 județe din țara.Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice: Somesul Mic (judetele: Bihor si Cluj), Somes (judetele: Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare), Barcau (judetele: Salaj si

- In ultima perioada, ploile au facut prapad in mai multe județe din Romania. Cu toate acestea, meteorologii anunța ca vremea se afla intr-un proces de schimbare. Nu cu mult timp in urma, specialiștii ANM au emis o atenționare de cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru județele Cluj,…

- ”Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a instituit Codul galben pentru rauri din nord - vestul tarii, valabil incepand de astazi, de la ora 12:00, pana sambata dimineata, la ora 7:00. Astfel, sunt posibile depasiri ale cotelor de atentie pe rauri din bazinele hidrografice: Somes…

- 10 regiuni din Uniunea Europeana, printre care și regiunea Nord-Vest din Romania, vor fi sprijinite prin mecanismul de stimulare a talentelor, pentru atenuarea efectelor schimbarilor demografice și ale plecarii populației mai tinere. Regiunea de dezvoltare Nord-Vest include șase județe: Maramureș, Bihor,…