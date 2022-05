Stiri pe aceeasi tema

- Marina Ovsiannikova, jurnalista rusa care s-a opus in direct la Pervii Kanal fata de invazia din Ucraina va fi corespondenta la ziarul Die Welt. Femeia de 43 de ani va transmite prin corespondența știri atat pentru ziar, precum și pentru canalul de știri TV Die Welt, inclusiv din Ucraina și Rusia, a…

- Cateva zeci de persoane au protestat, duminica, la București, impotriva razboiului pornit de Rusia in Ucraina. Urmarește Romania Libera și pe Twitter , Facebook și Google News ! The post Romanii au protestat la Ambasada Rusiei impotriva razboiului din Ucraina appeared first on Romania Libera .

- Jurnalista rusa care a protestat in direct impotriva razboiului in Ucraina a fost eliberata dupa 14 ore de interogatoriu Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a protestat luni seara in direct impotriva razboiului declansat de Kremlin in Ucraina in timpul difuzarii celui mai urmarit buletin de stiri…

- Protestele in marele orașe din Rusia, precum St. Petersbug și Moscova, continua. Mii de ruși au ieșit in strada dupa ce au aflat ce efecte devastatoare are atacul armatei de la Kremlin in Ucraina.