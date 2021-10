Protest inedit în fața Curții de Apel București în memoria victimelor de la Colectiv O serie de manifestari au avut loc, sambata, in Capitala pentru comemorarea celor peste 60 de victime ale incendiului izbucnit in urma cu sase ani in clubul Colectiv. Astfel, zeci de persoane au adus in fata clubului Colectiv panouri cu fotografii ale celor care au murit in incendiu, ele fiind ulterior mutate pe scarile Curtii de Apel Bucuresti, unde a avut loc un protest inedit. Cei prezenti s-au intins pe scarile institutiei, langa fotografiile celor decedati, si s-au acoperit cu cearsafuri albe. Imaginile de pe panouri erau insotite de informatii privind varsta si ocupatia victimelor. La protest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

