- Legea care interzice purtarea valului integral islamic (burqa sau niqab) in spatiul public a intrat in vigoare miercuri in Danemarca, unde orice persoana care poarta un vesmant ce ii acopera fata este pasibila acum de amenda, relateaza AFP. Pentru oponentii sai, aceasta lege este o incalcare a libertatii…

- Dezbaterile din Parlament privitoare la Legea offshore i-a determinat pe investitorii care au concesionat platforme in Marea Neagra pentru exploatarea de petrol și gaze naturale sa anunțe ca se retrag din Romania. Oamenii de afaceri susțin ca modificarile aduse legii in Parlament nu respecta ințelegerile…

- Senatul olandez, camera superioara a parlamentului, a adoptat marti un proiect de lege care interzice valul islamic in cladirile publice, precum scoli, birouri guvernamentale si spitale, relateaza Reuters. Camera inferioara a parlamentului a aprobat proiectul de lege in 2016, dupa ce mai multe…

- Parlamentul danez a adoptat, joi, o lege care itnerzice portul valului islamic integral (Burka) in spațiul public. Astfel, danezii au urmat exemplul unor țari precum Franța sau Belgia. ”Toate persoanele care, in locuri publice, poarta veștminte care le ascund chipul sunt pasibile de amenda”, arata legea…

- Protest inedit, langa Alba Iulia. Doi cetațeni au plantat, recent, un pom intr-o groapa adanca situata pe Drumul Județean 107, ce leaga municipiul reședința de județ de localitatea Teleac. Oamenii au dorit sa traga un semnal de alarma cu privire la craterul adanc din asfalt, aflat intr-o curba, care…

- Militarii americani vor sa-și construiasca o gara in Voila, Brașov, pentru a putea transporta mai ușor echipamentele in Poligonul de la Cincu. Pe locul actualei halte va fi construita o gara militara care va fi folosita atat de trupele americane, cat și de cele romane. Lucrarile fac parte dintr-un program…