Protest inedit al unui patron după votul negativ pentru aderarea României la Schengen La aflarea veștii ca Romania nu intra in Schengen, propietarul unui magazin a pus la cale un protest inedit prin care vrea sa-și arate nemulțumirea. Propietarii au scos de la vanzare produsele RedBull si Pfanner – doua companii austriece, producatoare de bauturi racoritoare. Dupa ce au scos produsele, aceștia au lipit un mesaj pe frigiderul gol prin care ii indeamna pe clienți sa dea „dovada de unitate”. „Aici se aflau produsele austriece RedBull si Pfanner. Austria nu ne vrea in Schengen, asa ca noi am decis sa nu mai vindem produsele lor in magazinele noastre. Aveti doua posibilitati: sunteti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

