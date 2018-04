Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane din localitațile Cerașu și Slon au protestat, marți, intr-un mod inedit: au astupat gaurile formate in asfalt cu pamant apoi au sadit flori, pe care le-au udat. Imaginile au fost apoi postate pe o rețea de socializare, cu mesajul: “Sat Slon, județul Prahova. Trebuie…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.3, a avut loc, in judetul Prahova, la ora 20.39, la 131 kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul cutremurului a fost localizat la coordonatele 45.37 N ; 26.07 E, la 104 km N de Bucuresti, 47 km N de Ploiesti si 7 km NE de Cerasu. Trebuie…

- V.Stoica, N.Dumitrescu Doua familii din Prahova se pregatesc sa iși inmormanteze rudele decedate in urma exploziei unui rezervor de pe o platforma petrochimica din Cehia. In comuna Tinosu și in Ploiești, doua familii iși așteapta rudele care au trecut in mod violent in lumea cealalta, departe de casa,…

- Primaria comunei Brazi a anunțat, vineri, pe Facebook, ca locuitorii comunei vor beneficia de stații de autobuz unicat in Romania. Edilul spune ca pentru realizarea noilor stații s-a inspirat de pe internet, iar proiectul se ridica la aproximativ 100.000 de euro. Astfel de stații de autobuz precum cea…

- V. S. Principesa Maria, cea mai mica dintre fiicele fostului Rege Mihai I, a fost prezenta miercuri, 14 februarie, in doua localitați din județul Prahova, la Campina și la Valea Doftanei. Conform reprezentanților Familiei Regale, la Campina, Principesa Maria a vizitat Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu”,…

- Traficul rutier pe DN 1A Brașov – Ploiești se desfașoara ingreunat, miercuri, din cauza ninsorii abundente. Cinci tiruri nu șsi-au mai putut continua drumul intr-o panta abrupta, insa drumul nu a fost blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN1A Brasov…

- F.T. Un tanar in varsta de 18 ani, din Boldești-Scaeni, s-a prezentat la Poliția din oraș, reclamand faptul ca, ajungand acasa, a gasit locuința devastata de catre – a spus el oamenilor legii – persoane necunoscute, care i-ar fi ravașit toate bunurile din casa și, nu in ultimul rand, i-ar fi furat suma…