Constanțenii vor protesta, vineri seara, in fața Spitalului de Boli infectioase din Constanța, unde șapte persoane și-au pierdut viața in urma incendiului. Protestul incepe la ora 19.00, fiind așteptat și co-președintele AUR, George Simion. Oamenii sunt așteptați sa-și strige nemulțumirile și sa o aprinda cate o lumanare pentru victimele incendiului de astazi. „Pentru victimele de […]