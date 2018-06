Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile de aproximativ 30 de grade i-au facut pe cei mici și parinții lor sa se indrepte in numar mare spre ștrandurile și locurile de agrement din județ. Bazinele au fost, de departe, atracția principala, iar cei mici au avut parte de o balaceala pe cinste. Unele dintre bazele de agrement…

- Fantana din Piața Balcescu revine in discuții, la Timișoara! In 2013, chiar la inaugurarea intersecției, dupa lucrarile de reorganizare, primarul Nicolae Robu anunța ca acolo va fi mutata Coloana Fidelitații din Cimitirul Eroilor, iar in jurul ei vor fi amenajate inele cu apa. Trei ani mai…

- Impunator monument istoric, Castelul Huniade din Timișoara are o poveste impresionanta, dar “traiește” o realitate trista. Cladirea din centrul orașului este in șantier de 12 ani, timp in care s-a degradat de la o zi la alta. A gazduit Muzeul Național al Banatului și de curand s-a descoperit ca unele…

- O masina din a carei capota curge o cascada de trandafiri, un simbol al Centenarului Romaniei realizat din flori, motive florale pictate pe asfalt, sute de umbrele colorate si aranjamente inedite pot fi admirate in centrul Timisoarei, in cadrul Festivalului Timfloralis.

- “De la o zi la alta administrația locala a Timișoarei, prin vocea primarului Robu ridica timișorenilor mari semne de intrebare. De la lipsa contractelor, de la amanari de termene, la atitudini nepotrivite. Realizarile cu care edilul urbei de pe Bega se tot lauda, palesc in fața lipsei de profesionalism…

- Mai multe echipaje de pompieri si politisti, precum si un echipaj SMURD au fost chemate marti in nordul Timisoarei, in cartierul Torontalului, unde un barbat s-a autoincendiat, pe strada, dupa ce s-a certat la telefon cu sotia sa. El are arsuri de gradele doi si trei pe mai bine de jumatate din corp.

- Comunele limitrofe Timisoarei au cunoscut o dezvoltare fara precedent in ultimii ani. Se constata un interes tot mai crescand pentru... The post Dezvoltare fara precedent a comunelor de langa Timișoara. Ce se va face la Giroc, Dumbravița, Moșnița, Bucovaț și Remetea appeared first on Renasterea banateana…

- Intr-o perioada speciala a anului, cand sunt sarbatorite femeile și venirea primaverii, Universitatea de Vest din Timișoara reia seria Conferințelor UVT cu un eveniment dedicat zilei de 8 martie. Intitulata „Incursiuni in Magia Cuvintelor”, conferinta va fi susținuta de Ion Caramitru și moderata…