Stiri pe aceeasi tema

- Peste 800 de persoane au protestat in strada, marti seara, impotriva restrictiilor impuse de autoritati in context pandemic, fiind pentru a cincea zi consecutiv cand au loc la Braila manifestatii pe acest subiect. Protestatarii, in mare parte tineri si adolescenti, s-au adunat in fata…

- In urma protestelor de luni seara din Capitala au fost identificate 188 de persoane care sunt cercetate. Au fost aplicate 222 de sancțiuni, in valoare de peste 200 mii de lei. 12 jandarmi au fost raniți, dintre care trei au ajuns la spital, a anunțat marți comandantul Jandarmeriei Bucuresti, Ionel…

- Mai multe sute de persoane au plecat in mars spre Piata Victoriei din Capitala, dupa ce initial s-au adunat in Piata Universitatii pentru a protesta impotriva masurilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Acolo au facut joncțiunea cu cei care au ramas sa manifesteze in fața Guvernului,…

- Cateva zeci de persoane s-au strans, luni, in Piata Universitatii din Capitala pentru a protesta impotriva masurilor impuse de autoritati in contextul COVID-19. Printre cei prezenti in zona fantanii din Piata Universitatii se afla si copresedinele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion,…

- In București, dar și in alte orașe din țara, sute de persoane au ieșit din casa indignate de regulile impuse de autoritați. In timp ce in Capitala manifestanții au marșaluit spre Guvern, in Arad oamenii s-au indreptat spre Primarie și au fost și cateva momente tensionate. Peste tot, cei prezenți nu…

- Zeci de persoane care au manifestat sambata in Capitala, precum și organizatorii protestului, au primit sancțiuni in valoare totala de 29.950 de lei, informeaza știrileprotv.ro . Un numar de 30 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 29.950 de lei, au fost aplicate sambata atat organizatorilor,…

- Capitala a fost din nou scena protestelor organizate impotriva restricțiilor anti Covid. Zeci de persoane au manifestat sambata in mai multe zone din București. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat sambata atat in Piața Victoriei, cat și la Universitate, pentru a protesta impotriva masurilor de combatere…

- Senatorul Diana Șoșoaca a chemat oamenii in strada pentru a protesta impotriva prelungirii starii de alerta și a tuturor restricțiilor. Cateva persoane s-au adunat la Arcul de Triumf din Capitala sa susțina pledoaria impotriva masurilor de protecție in pandemie. „Este obligatoriu sa ieșiți in strada…